Популярная украинская певица Светлана Лобода показала, что женская дружба – это не миф

На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала трогательное видео с россикской исполнительницей украинского происхождения Лолитой Милявской, которой 14 ноября исполнилось 57 лет, передает Politeka.net.

На видео звезды сердечно обнимаются за кулисами. Светлана – в роскошном концертном костюме, состоящем из блестяжей черной мини-юбки, блузы с огромными оборками, шляпы и ботфортов, а на Лолите – черный наряд:брючный комбинезон, лиф которого с трудом удерживает пышный бюст артистки, и шифоновая накидка.

«Ты опять голая?», – в шутку спрашивает Лобода, намекая на роскошное декольте Лолиты, на то та отвечает: «Есть у кого учиться!».

В д к видео Светлана оставила теплые слова ко дню рождения подруги.

«И вот так каждый раз. Мы целуем и обнимаем друг друга, видимся так редко, а любим друг друга так сильно 👻❤️ Лолочка, ты уникальный человек и неповторимый артист!! Ты сила и ранимая душа... В 2009 году ты позвонила мне впервые, чтобы поддержать и дать совет. С тех пор мы есть друг у друга. С тех пор я переживаю за тебя. С тех пор у меня появилась родная душа. Пусть все будет так, как ты захочешь. Люблю ❤️», – говорится в публикации.

«Завидую вам по-доброму, у меня нет такой Лолиты)», «Лолочка с Днем Рождения🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🌺💖🌺💖», «Неужели и правда между звёздами существует дружба??😂», – пишут в комментариях поклонники звезд.

Напомним, как Лобода расцвела рядом с очаровательной дочкой, кадры идиллии.

Как сообщала Politeka, Светлана Лобода, показав ягодицы крупным планом, завлекла аппетитными формами.

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