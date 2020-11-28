Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала чорно-білу зйомку в брючному костюмі

Корейська модель прославилася в соціальній мережі Instagram далеко не відразу. Спочатку дівчина працювала виключно діджеєм в нічних клубах, а після того, як її помітили, вона почала зніматися в модних фотосесіях для глянцю і показувати фігуру в різних образах.

Кім подобається підкреслювати фігуру завдяки відкритим декольте і коротким міні, проте найбільше кадрів зроблені саме з акцентом на її гідності. Цього разу на фото, яке було представлено на фан-акаунті, Лі позувала в стильному і незвичному для себе образі. Кім приміряла лише чорний брючний костюм, під яким навіть не було блузки, а також розкрила піджак і показала груди.

Ось як реагують фанати в мережі, багатьох збентежило, що дівчина позувала з сигаретою:

"Куріння шкодить здоров'ю, воно вбиває ... киньте палити!; Будь ласка, не треба. 💙 🙏 😋 ; Мені не подобається бачити, що ти куриш @kimlee; курить Королева🔥; кім лі ❤ ️ Моя любов, надельнте ліфчик, гаряче😍; свіжа Дама️❤️; дуже театрально 📸; так гаряче; ти завжди робиш мені настрій🔥 🔥 🔥; дзеркало і положення її рук чертовски Різні; я дійсно ненавиджу куріння сигарет, але ви робите це сексуально !! Сподіваюся, це все постановка".

Відзначимо, Кім все частіше знімається в нових образах і інтригує стильними перетвореннями. Дівчина не боїться експериментів, тому знімається в бікіні на пляжі, показує фігуру в одних мереживах або рекламує колготки, забувши про решту одягу і прикриваючись руками.

На фан-акаунті Лі з'явилися фото, зроблені під час її роботи над фотосесією, в якій сама дівчина постала в одному напівпрозорому боді насиченого рожевого відтінку з простим принтом зебри. Лі зробила селфі біля дзеркала, схилившись перед ним і засвітивши фон для самої зйомки за своєю спиною. Завдяки вдалій позі моделі також вдалося показати підтягнуте тіло і пружні сідниці.

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