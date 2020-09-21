Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала, как развлекается, когда никого нет

На фото Ким показала себя в черном костюме. Пиджак звезда расстегнула и распахнула, показывая, что под ним белья совсем нет. Звезда села на умывальник, а в руках держала сигарету, которая тлела. Волосы у модели были распущены, а сама красотка закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Правило номер один. Черт, что за штучка", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Так мило Ли", "Аминь. Потому что они в любом случае будут говорить о тебе", "Захватывающий должен означать ВЫ в словаре", "Моя жена в городе Голливуде, ты", "Горячая детка".

Мы сообщали, что корейская модель Ким Ли похвасталась красотой в топе.

«Красивая девушка, и честная», - лаконично написано в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в маленьком топике, эффектно откинув голову в сторону. Дополняли образ модели эффектная прическа и мейкап.

Сообщалось, что модель Ким Ли впечатлила пламенным образом, порадовав многочисленных фанатов.

В этот раз модель решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью.

Напомним, корейская Кардашьян переборщила с глубиной декольте, еле удержав роскошный бюст

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