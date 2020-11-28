Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила черно-белую съемку в брючном костюме

Корейская модель прославилась в социальной сети Инстаграм далеко не сразу. Изначально девушка работала исключительно диджеем в ночных клубах, а после того, как ее заметили, она начала сниматься в модных фотосессиях для глянца и показывать фигуру в разных образах.

Ким нравится подчеркивать фигуру благодаря открытым декольте и коротким мини, однако больше всего кадров сделаны именно с акцентом на ее достоинства. В этот раз на фото, которое было представлено на фан-аккаунте, Ли позировала в стильном и непривычном для себя образе. Ким примерила лишь черный брючный костюм, под которым даже не было блузки, а также распахнула пиджак и показала грудь.

Вот как реагируют фанаты в сети, многих смутило, что девушка позировала с сигаретой:

«Курение вредит здоровью, оно убивает ... бросьте курить!; Пожалуйста, не надо. 💙🙏😋; Мне не нравится видеть, что ты куришь @kimlee; Курящая королева🔥; Ким Ли ❤️ Моя любовь, надельнте лифчик, горячо 😍; Свежая дама️❤️; Очень театрально 📸; Так горячо; Ты всегда делаешь мне настроение 🔥🔥🔥; Зеркало и положение ее рук чертовски разные; Я действительно ненавижу курение сигарет, но вы делаете это сексуально !! Надеюсь, это все постановка».

Отметим, Ким все чаще снимается в новых образах и интригует стильными преображениями. Девушка не боится экспериментов, поэтому снимается в бикини на пляже, показывает фигуру в одних кружевах или рекламирует колготки, забыв об остальной одежде и прикрываясь руками.

На фан-аккаунте Ли появились фото, сделанные во время ее работы над фотосессией, в которой сама девушка предстала в одном полупрозрачном боди насыщенного розового оттенка с простым принтом зебры. Ли сделала селфи у зеркала, склонившись перед ним и засветив фон для самой съемки за своей спиной. Благодаря удачной позе модели также удалось показать подтянутое тело и упругие ягодицы.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц