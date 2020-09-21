Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила жаркие танцы в образе хищницы
Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала видео своих шалостей в социальной сети "Инстаграм". Она нередко радует своих поклонников откровенными снимками, но на этот раз пошла дальше и зажгла на одном из концертов.
В ролике Ким Ли предстала в легком леопардовом платье. Во время танца модель дразнящими движениями слегка задирала подол. В какой-то момент она повернулась боком и принялась трясти своей пятой точкой, соблазнительно улыбаясь и прикусывая язычок, только попадись в когти такой кошечке - и мигом потеряешь голову.
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К сожалению, пользователи соцсети не смогли оценить хореографические таланты Ким Ли, потому что она выложила видео в сториз.
Ранее Ким Ли опубликовала фото в очень пикантном образе. Она надела черный брючный костюм пиджак которого расстегнула да еще и распахнула, сделав акцент на отсутствии белья. Звезда расселась на умывальнике затянулась тлеющей сигаретой. Волосы модель распустила и закрыла глаза от удовольствия. Рядом можно заметить пистолет. Вероятно, она примерила на себя образ сногсшибательного киллера после сложного "заказа".
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