Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, соблазнила изгибами в одном белье
Модель не устает завораживать красотой в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда опубликовала в сториз жаркое фото из постели.
Ким Ли надела розовое белье с атласными вставками, отсвечивающих на свету. Грудь сжал и приподнял лифчик. Соблазнительные прелести выставились из белья и заворожили взгляд.
Трусики были на высокой посадке, они обтянули бедра, едва ли не дотягиваясь до талии.
Модель слегка выгнулась, сверкнув тончайшей талией и рельефным животом.
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Стройные ножки смотрелись просто невероятно.
Ким Ли распустила длинные волосы. Локоны легли волнами. Пышные ресницы и блестящие губы - притягивали взгляд, подчеркнув достоинства внешности Ким.
"Никогда не прекращай мечтать", - написано позади звезды неоновыми буквами.
А внизу под фото было написано следующее: "Не будь женщиной, которой нужен мужчина, будь женщиной, которая нужна мужчине👑".
Фото на странице красотки не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.
Напомним, Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.
Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.
«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.
Напомним, корейская Кардашьян среди пальм сверкнула главной гордостью в тесном топе
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