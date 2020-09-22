Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, соблазнила изгибами в одном белье

Модель не устает завораживать красотой в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда опубликовала в сториз жаркое фото из постели.

Ким Ли надела розовое белье с атласными вставками, отсвечивающих на свету. Грудь сжал и приподнял лифчик. Соблазнительные прелести выставились из белья и заворожили взгляд.

Трусики были на высокой посадке, они обтянули бедра, едва ли не дотягиваясь до талии.

Модель слегка выгнулась, сверкнув тончайшей талией и рельефным животом.

Стройные ножки смотрелись просто невероятно.

Ким Ли распустила длинные волосы. Локоны легли волнами. Пышные ресницы и блестящие губы - притягивали взгляд, подчеркнув достоинства внешности Ким.

"Никогда не прекращай мечтать", - написано позади звезды неоновыми буквами.

А внизу под фото было написано следующее: "Не будь женщиной, которой нужен мужчина, будь женщиной, которая нужна мужчине👑".

Фото на странице красотки не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.

Ранее сообщалось, что Ким Ли позировала в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.

«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, корейская Кардашьян среди пальм сверкнула главной гордостью в тесном топе

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