Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, соблазнила изгибами в одном белье 

Модель не устает завораживать красотой в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда опубликовала в сториз жаркое фото из постели. 

Ким Ли надела розовое белье с атласными вставками, отсвечивающих на свету. Грудь сжал и приподнял лифчик. Соблазнительные прелести выставились из белья и заворожили взгляд. 

Трусики были на высокой посадке, они обтянули бедра, едва ли не дотягиваясь до талии. 

Модель слегка выгнулась, сверкнув тончайшей талией и рельефным животом. 

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Стройные ножки смотрелись просто невероятно. 

Ким Ли распустила длинные волосы. Локоны легли волнами. Пышные ресницы и блестящие губы - притягивали взгляд, подчеркнув достоинства внешности Ким. 

"Никогда не прекращай мечтать", - написано позади звезды неоновыми буквами. 

А внизу под фото было написано следующее: "Не будь женщиной, которой нужен мужчина, будь женщиной, которая нужна мужчине👑".

Фото на странице красотки не собрало много лайков, ведь в сториз нет такой возможности.

Напомним, Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.

Ранее сообщалось, что  Ким Ли позировала в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.

«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, корейская Кардашьян среди пальм сверкнула главной гордостью в тесном топе

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян в мини показала, как выглядит наслаждение

Также Politeka писала, что обворожительная корейская Кардашьян еле вместила в топ своих "подружек"