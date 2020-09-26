Известная модель Ким Ли, которую называют Корейской Кардашьян, показала себя в максимально соблазнительном виде

На фото Ким показалась в блестящем белье, стоя у стены с надписями, которые подсвечивались. Волосы у модели были распущены, а сама красавица смотрела прямо в объектив камеры. Девушка без стыда показывала свои идеальные изгибы и пятую точку, стоя в профиль к фотографу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайков и оставили красотку без комментариев, так как звезда выбросила кадр в сторис Инстаграм, но так и хочется написать: "Услада для глаз, единая в своем роде".

Сообщалось, что корейская модель Ким Ли похвасталась аппетитными формами в спортивном топике.

Ким повела камерой вниз, чтобы дать полюбоваться своими совершенствами вблизи. Большая грудь стиснулась под тесным топом, самое интимное торчало из-под ткани.

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Так Ким Ли запечатлели, когда она выходила из бассейна с обнаженной грудью. При этом корейская Кардашьян накинула на себя лишь мокрую рубашку, под которой можно увидеть самое интимное - торчащий бюст - просто услада для глаз.

Напомним, корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

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