Курс валют в Україні 29 листопада змусить понервувати учасників міжбанку, гривні буквально "викрутять руки"

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Так, стодоларовий "американець" після вихідних буквально "озвіріє", відібравши у гривні 2,53 пункту. Схожа ситуація буде з курсом євро у понеділок очікується подорожчання на 11,41 гривні.

Курс валют 29 листопада буде таким:

Долар – 28,4428 грн;

Євро - 33,8455 грн.

Російський "дерев'яний" при цьому подорожчає до 3,7594 гривні за десять купюр.

Як повідомлялося до цього, курс валют змусить українців понервувати, адже долар посилить тиск на гривню.

На найближчий тиждень аналітики очікують помірного зростання курсу долара до гривні. Крім того, ймовірність введення жорсткого карантину все більше тисне на ринок і на настрої імпортерів, які значно знизили активність.

За прогнозами Андрія Шевчишина найближчим часом гривня продовжить рухатися поблизу досягнутих рівнів, разом зі спробами вийти з діапазону 28,45-28,5 гривень за долар.

Нагадавши, НБУ доб'є українців новим курсом валют, долар натисне на гривню.

Як повідомляла Politeka, гривня втратила ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз

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