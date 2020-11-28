Переможниця і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Єлизавета Глинська збудила гастрономічний інтерес у публіки
Як передає Politeka.net, зірка показала користувачам у своєму мікроблозі в Instagram, як приготувати рум'яні панкейки з ягодами, які будуть буквально танути в роті - ідеальний варіант для ранкового прийому їжі.
"А що у вас сьогодні на сніданок? 😉У мене - макові панкейки з малиною. Дуже простий і швидкий рецепт. І, звичайно ж, чудовий сніданок😊", - йдеться в підписі.
Для приготування страви знадобляться:
220 мл кефіру
50 г яйця
20 г цукру
½ Ч. л. соди
20 г вершкового масла
150 г борошна
20 г маку
80 г замороженої малини (чорної смородини, чорниці)
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Як приготувати:
- З'єднайте борошно, соду і мак.
- З'єднайте яйце, цукор і розтоплене вершкове масло.
- Додайте кефір, перемішайте.
- Додайте до рідких інгредієнтів сухі, перемішайте.
- Викладіть оладки на злегка теплу сковороду, в серединку оладок покладіть ягоди і знову закрийте тестом.
- Обсмажте панкейки під кришкою на сухій сковороді з обох сторін.
Користувачі прийшли в захват:
"Слухайте а ви не хочете погодувати мене можу бути вашою донькою один день мені всього лише 16 🤪 😄"
"Спасибі велике за всі ваші рецепти. Вони прекрасні і дуже доступні і зрозумілі"
"Супер!! Якраз захотілося чогось смачненького на сніданок і тут вже відео вийшло 🌟 🥰 "
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