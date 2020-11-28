Переможниця і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Єлизавета Глинська збудила гастрономічний інтерес у публіки

Як передає Politeka.net, зірка показала користувачам у своєму мікроблозі в Instagram, як приготувати рум'яні панкейки з ягодами, які будуть буквально танути в роті - ідеальний варіант для ранкового прийому їжі.

"А що у вас сьогодні на сніданок? 😉У мене - макові панкейки з малиною. Дуже простий і швидкий рецепт. І, звичайно ж, чудовий сніданок😊", - йдеться в підписі.

Для приготування страви знадобляться:

220 мл кефіру

50 г яйця

20 г цукру

½ Ч. л. соди

20 г вершкового масла

150 г борошна

20 г маку

80 г замороженої малини (чорної смородини, чорниці)

Як приготувати:

З'єднайте борошно, соду і мак. З'єднайте яйце, цукор і розтоплене вершкове масло. Додайте кефір, перемішайте. Додайте до рідких інгредієнтів сухі, перемішайте. Викладіть оладки на злегка теплу сковороду, в серединку оладок покладіть ягоди і знову закрийте тестом. Обсмажте панкейки під кришкою на сухій сковороді з обох сторін.

Користувачі прийшли в захват:

"Слухайте а ви не хочете погодувати мене можу бути вашою донькою один день мені всього лише 16 🤪 😄"

"Спасибі велике за всі ваші рецепти. Вони прекрасні і дуже доступні і зрозумілі"

"Супер!! Якраз захотілося чогось смачненького на сніданок і тут вже відео вийшло 🌟 🥰 "

Раніше ми повідомляли, Глинська показала, як правильно приготувати сирний штоллен - традиційна німецька різдвяна випічка.

Єлизавета зазначила, що в десерті не використовуються дріжджі, і він виходить ніжним і соковитим.

Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачної грузинської закуски: "це супер».

Як повідомляла Politeka, Глинська дала супер-рецепт малосольної скумбрії: "трохи слиною не вдавилася...".