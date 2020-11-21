Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с многочисленной аудиторией невероятно вкусным рецептом из творога

Пошаговую инструкция известный кулинар обнародовала на своем авторском YouTube-канале, а также в соцсети Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Сегодня хочу поделиться с вами рецептом творожного штоллена – нежного, очень сочного и без дрожжей☝️ Этому штоллену не обязательно отлеживаться 3 недели - можно есть после приготовления ☺️😋», - сообщила Глинская.

Для его приготовления понадобиться:

200 г сливочного масла

150 г сахара

200 г творога 5-9

100 г яйца

цедра лимона

цедра апельсина

10 г разрыхлителя

500 г муки

250 г светлого изюма

200 г сушеной черники

150 мл черного рома



Дополнительно:

200 г растопленного сливочного масла

200 г сахарной пудры

🍇Подготовьте сухофрукты.

1. Промойте изюм и чернику: залейте кипятком на 1 минуту, слейте и промойте под холодной водой. 2. Залейте сухофрукты ромом, накройте пленкой и оставьте на ночь. Можно воспользоваться микроволновкой: прогрейте сухофрукты с ромом по 30-40 секунд, периодически перемешивая. 3. Откиньте готовые сухофрукты на сито и дайте стечь рому.

Для приготовления теста:

1. Смешайте размягченное сливочное масло, цедру лимона и апельсина и взбейте. 2. Добавьте сахар и снова перемешайте. 3. Добавьте яйца и творог и снова перемешайте. 4. Соедините муку с разрыхлителем и смешайте с творожной массой. 5. Добавьте в тесто замоченные сухофрукты и перемешайте. 6. Разделите тесто на 3 части и сформируйте штоллены. 7. Выложите на пергамент и отправьте выпекаться в духовку при 175-180°С на 40-45 минут. 8. Смажьте горячие штоллены растопленным сливочным маслом со всех сторон, а затем присыпьте сахарной пудрой.

"Кушай, кушай, не стесняйся, Все, что хочешь, откуси, Ярким вкусом наслаждайся И добавки попроси🤗", - прокомментировали ее рецепт пользователи сети под видео.

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