Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская возбудила гастрономический интерес у публики
Как передает Politeka.net, звезда показала пользователям в своем микроблоге в Инстаграм, как приготовить румяные панкейки с ягодами, которые будут буквально таять во рту - идеальный вариант для утреннего приема пищи.
"А что у вас сегодня на завтрак? 😉У меня - маковые панкейки с малиной. Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак😊", - говорится в подписи.
Для приготовления блюда понадобятся:
220 мл кефира
50 г яйца
20 г сахара
½ ч.л. соды
20 г сливочного масла
150 г муки
20 г мака
80 г замороженной малины (черной смородины, черники)
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Как приготовить:
- Соедините муку, соду и мак.
- Соедините яйцо, сахар и растопленное сливочное масло.
- Добавьте кефир, перемешайте.
- Добавьте к жидким ингредиентам сухие, перемешайте.
- Выложите оладьи на слегка теплую сковороду, в серединку оладий положите ягоды и снова закройте тестом.
- Обжарьте панкейки под крышкой на сухой сковороде с обеих сторон.
Пользователи пришли в восторг:
"Слушайте а вы не хотите покормить меня могу быть вашей дочкой один день мне всего лишь 16 🤪😄"
"Спасибо большое за все ваши рецепты. Они прекрасные и очень доступные и понятные"
"Супер!! Как раз захотелось чего-то вкусненького на завтрак и тут уже видео вышло 🌟🥰"
Ранее мы сообщали, Глинская показала, как правильно приготовить творожный штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка.
Елизавета отметила, что в десерте не используются дрожжи, и он получается нежным и сочным.
Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».
Также Politeka писала, что Глинская поделилась рецептом рогаликов, тающих во рту: "Оторваться невозможно!".