Победительница и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская возбудила гастрономический интерес у публики

Как передает Politeka.net, звезда показала пользователям в своем микроблоге в Инстаграм, как приготовить румяные панкейки с ягодами, которые будут буквально таять во рту - идеальный вариант для утреннего приема пищи.

"А что у вас сегодня на завтрак? 😉У меня - маковые панкейки с малиной. Очень простой и быстрый рецепт. И, конечно же, замечательный завтрак😊", - говорится в подписи.

Для приготовления блюда понадобятся:

220 мл кефира

50 г яйца

20 г сахара

½ ч.л. соды

20 г сливочного масла

150 г муки

20 г мака

80 г замороженной малины (черной смородины, черники)

Как приготовить:

Соедините муку, соду и мак. Соедините яйцо, сахар и растопленное сливочное масло. Добавьте кефир, перемешайте. Добавьте к жидким ингредиентам сухие, перемешайте. Выложите оладьи на слегка теплую сковороду, в серединку оладий положите ягоды и снова закройте тестом. Обжарьте панкейки под крышкой на сухой сковороде с обеих сторон.

Пользователи пришли в восторг:

"Слушайте а вы не хотите покормить меня могу быть вашей дочкой один день мне всего лишь 16 🤪😄"

"Спасибо большое за все ваши рецепты. Они прекрасные и очень доступные и понятные"

"Супер!! Как раз захотелось чего-то вкусненького на завтрак и тут уже видео вышло 🌟🥰"

Ранее мы сообщали, Глинская показала, как правильно приготовить творожный штоллен - традиционная немецкая рождественская выпечка.

Елизавета отметила, что в десерте не используются дрожжи, и он получается нежным и сочным.

Напомним, что Глинская раскрыла секрет вкуснейшей грузинской закуски: «Это супер».

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