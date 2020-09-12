Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с поклонниками рецептом простой грузинской закуски

Она опубликовала рецепт пхали со шпинатом и орехами на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). По словам Глинской, это рецепт для тех, кто не любит есть зелень.

Вам понадобится:

150 г грецких орехов,

400 г шпината,

100 г петрушки,

100 г кинзы,

2 зубчика чеснока,

соль, лимонный сок (по вкусу),

1 ч. л. хмели-сунели.

Грецкие орехи нужно залить водой и оставить отстояться в течение 5-6 часов. У шпината нужно отрезать грубые части, а листья хорошенько промыть и обдать кипятком. Шпинат, кинзу, петрушку, орехи и чеснок нужно пропустить через мясорубку, после чего добавить к смеси хмели-сунели, соль и лимонный сок.

Из полученной массы нужно сформировать шарики. Украсить шарики можно зернышком граната и листьями базилика.

Отметим, что в комментариях оставили массу положительных отзывов о рецепте.

«Помню как впервые попробовала это блюдо в грузинском ресторане, после этого я кардинально изменила мнение о кинзу, это супер витаминно и вкусно», «Я точно знаю, что это ооочень вкусно!», «Пхали очень вкусная. Это классно и интересно», - пишут пользователи сети.

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