Победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась с поклонниками рецептом простой грузинской закуски
Она опубликовала рецепт пхали со шпинатом и орехами на своем Youtube-канале, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы). По словам Глинской, это рецепт для тех, кто не любит есть зелень.
Вам понадобится:
- 150 г грецких орехов,
- 400 г шпината,
- 100 г петрушки,
- 100 г кинзы,
- 2 зубчика чеснока,
- соль, лимонный сок (по вкусу),
- 1 ч. л. хмели-сунели.
Грецкие орехи нужно залить водой и оставить отстояться в течение 5-6 часов. У шпината нужно отрезать грубые части, а листья хорошенько промыть и обдать кипятком. Шпинат, кинзу, петрушку, орехи и чеснок нужно пропустить через мясорубку, после чего добавить к смеси хмели-сунели, соль и лимонный сок.
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Из полученной массы нужно сформировать шарики. Украсить шарики можно зернышком граната и листьями базилика.
Отметим, что в комментариях оставили массу положительных отзывов о рецепте.
«Помню как впервые попробовала это блюдо в грузинском ресторане, после этого я кардинально изменила мнение о кинзу, это супер витаминно и вкусно», «Я точно знаю, что это ооочень вкусно!», «Пхали очень вкусная. Это классно и интересно», - пишут пользователи сети.
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