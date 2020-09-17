Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская раскрыла секрет приготовления вкусных рогаликов с повидлом

Она опубликовала рецепт на своем Youtube-канале и в Инстаграм, сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

«Доброе утро всем! 😃 Как настроение?😉 Предлагаю сегодня приготовить любимые всеми рогалики с повидлом!🥐 Готовить их проще простого, а оторваться - просто невозможно...😋», - написала шеф-повар.

Для приготовления рогаликов вам понадобится:

100 мл молока

20 г свежих дрожжей

500 г муки

2 г соли

50 г яйца

300 г замороженного сливочного масла (жирность не менее 82%)

100 г сахара

300 г повидла (абрикосового, яблочное или сливовое)

50 г сахарной пудры (для декора)

Далее следует приготовить тесто:

Соедините теплое молоко и дрожжи, перемешайте, чтобы дрожжи растворились. Оставьте опару в теплом месте на 30-40 минут.

Соедините опару с яйцом, перемешайте.

Натрите сливочное масло на мелкой терке, обмакивая в муку. Смешайте натертое масло с мукой, чтобы получить крошку.

Добавьте опару с яйцом и замесите тесто.

Поделите тесто на небольшие кусочки, оберните пищевой пленкой, уберите в холодильник на час.

Следующий шаг – приготовление рогаликов:

Включите духовку на 170°С, с конвекцией.

Раскатайте поочередно каждый кусочек теста, присыпая обе стороны сахаром.

Вырежьте из раскатанного теста круг диаметром 20 см, разрежьте его на 8 треугольников.

Выложите на широкую сторону каждого треугольника повидло и заверните рогалики.

Отправьте рогалики выпекаться в разогретую на 170°С духовку на 15-20 минут.

Присыпьте готовые рогалики сахарной пудрой.

Politeka писала, что ранее победительница "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом очередной сладости. Рецепт она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Глинская рассказала, как приготовить такое печенье. При этом она сообщила, что готовится такая вкуснятина просто.

Напомним, что звезда "Мастер Шеф" Глинская раскрыла секрет фирменных блинчиков из кабачков.

Как сообщала Politeka, Глинская раскрыла секрет фирменного борща с пампушками: «Пальчики оближешь».

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