Погода в Україні 29 листопада шокує більшість жителів країни, на вулиці будуть заморозки й сніг

Таким є прогноз синоптиків, розповідає Politeka.

Так, локальних заморозків варто очікувати на західній частині країни. Стовпчик термометра покаже від -1 до + 2 за Цельсієм. Ближче до вечора повітря охолоне аж до -3 градусів. Очікується сніг.

Трохи іншою буде ситуація на північній частині України. Тут буде мокрий сніг і до 4 градусів зі знаком "плюс" вдень. Вночі стовпчик термометра опуститься до 0-2 морозу.

Центральну частину України сьогодні чекає мокрий сніг з дощами. Але, попри це, повітря прогріється до 1-8 зі знаком «плюс». Після заходу сонця похолодає аж до + 4 і -2 за Цельсієм.

Без опадів сьогодні залишаться жителі південної частини країни, де повітря прогріється до 5-9 тепла. Ближче до ночі ситуація зміниться: очікується від 2 до 4 зі знаком «плюс».

Аналогічна погода буде і на східній Україні, де синоптики прогнозую той 3 до 7 тепла. Ближче до вечора похолодає до + 3 і -1 за Цельсієм.

На території анексованого Криму сьогодні буде хмарно, але без опадів. Синоптики з "Укргідрометцентру" прогнозують від 10 до 12 градусів тепла. Ближче до вечора повітря охолоне до 3-5 тепла.

У Києві та приміських населених пунктах сьогодні дощитиме і з мокрим снігом. Повітря прогріється до 2-4 за Цельсієм, а після заходу сонця стовпчик термометра покаже від 0 до -3 морозу.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.