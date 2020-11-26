Украинцам следует готовиться к холодной и дождливой погоде

Как передает Politeka.net, 27 ноября циклон Tanja принесет с собой обильные осадки. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook предупредила синоптик Наталка Диденко.

Согласно ее прогнозу, в пятницу атмосферный фронт приблизится к Украине, и дожди накроют западные и северные области страны, они могут также выпасть в Центре. В остальных регионах антициклон разгонит дождевые тучи и обеспечит сухую походу, подходящую для прогулок.

Почти на всей территории Украины ожидается значительно похолодание, температура воздуха может опуститься до +2 +7 градусов. Значительно теплее, до + 10 градусов, будет в южных областях. Наталка Диденко отметила, что в воскресенье, 29 ноября, циклон ударит со всей силы, вместе с дождями пойдет мокрый снег - такая ситуация прогнозируется во всех регионах, кроме, восточных.

В Киеве пятница выдастся облачной и прохладной, температура воздуха будет держаться на уровне +4 градусов, возможен дождь. На выходных, 28-29 ноября столицу ожидают еще большее количество осадков и похолодание.

Ранее синоптики предсказали погоду на декабрь. Украинцам стоит ждать температуру от -3 до +2 градусов, на юге и в Крыму - традиционно теплее. Вероятны сильный ветер, регулярные метели, мокрый снег и гололед. Они напомнили, что абсолютный температурный минимум в первый месяц зимы составляет -37 градусов.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.