Погода в Украине 29 ноября шокирует большинство жителей страны, на улице будут заморозки и снег
Таким является прогноз синоптиков, рассказывает Politeka.
Так, локальных заморозков стоит ожидать на западной части страны. Столбик термометра покажет от -1 до +2 по Цельсию. Ближе к вечеру воздух остынет вплоть до -3 градусов. Ожидается снег.
Немного другой будет ситуация на северной части Украины. Здесь будет мокрый снег и до 4 градусов со знаком «плюс» днем. Ночью столбик термометра опустится до 0-2 мороза.
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Центральную часть Украины сегодня ждет мокрый снег с дождями. Но, несмотря на это, воздух прогреется до 1-8 со знаком «плюс». После захода солнца похолодает вплоть до +4 и -2 по Цельсию.
Без осадков сегодня останутся жители южной части страны, где воздух прогреется до 5-9 тепла. Ближе к ночи ситуация изменится: ожидается от 2 до 4 со знаком «плюс».
Аналогичная погода будет и на восточной Украине, где синоптики прогнозирую тот 3 до 7 тепла. Ближе к вечеру похолодает до +3 и -1 по Цельсию.
На территории аннексированного Крыма сегодня будет облачно, но без осадков. Синоптики из «Укргидрометцентра» прогнозируют от 10 до 12 градусов тепла. Ближе к вечеру воздух остынет до 3-5 тепла.
В Киеве и пригородных населенных пунктах сегодня будет дождливо и с мокрым снегом. Воздух прогреется до 2-4 по Цельсию, а после захода солнца столбик термометра покажет от 0 до -3 мороза.
Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.
Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.