Відома українська співачка SLAVIA, дружина DZIDZIO, подражнила шанувальників пікантним відео
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня на камеру розстібає блузу, демонструючи червону мереживну білизну, передає Politeka.net.
У підписі до відео артистка ще більше розохотила фоловерів:
"У сірі осінні дні надихаюся фільмами. Зараз мій улюблений #50оотенковсерого 🔞 на що він мене надихнув, скоро побачите... А ще я люблю мелодрами "Їсти молитися любити"і "Помста" 1990р. з Кевіном Костнером. Хочу в такому зіграти 🔥❤️🔥 а які фільми надихають вас?".
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Раніше SLAVIA вже демонструвала шанувальникам свою фігуру. Так, вона поділилася фотографіями з відпочинку, на яких показала себе в купальнику і футболці.
Зірка задерла руки, сховавши їх у волоссі. Ярослава, так звуть дівчину, посміхалася і стояла на березі моря. Ноги у співачки були у воді.
"Бачили" 50 відтінків сірого"? Як вам? Я пішла дивитися... P. S. До речі, сьогодні Всесвітній день моря", – написала під фото SLAVIA.
Встигла Ярослава попозувати і на яхті. Артистка постала в чорному купальнику з квітковим принтом. Хоча зірка і повернулася спиною до фотографа, все ж він зміг відобразити, як ідеально на красуні сидить купальник без лямок.
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