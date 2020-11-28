Известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, подразнила поклонников пикантным видео
На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка на камеру расстегивает блузу, демонстрируя красное кружевное белье, передает Politeka.net.
В подписи к видео артистка еще больше раззадорила фолловеров:
«В серые осенние дни вдохновляюсь фильмами. Сейчас мой любимый # 50оотенковсерого 🔞 На что он меня вдохновил, скоро увидите... А еще я люблю мелодрамы «Есть молиться любить» и «Месть» 1990г. с Кевином Костнером. Хочу в таком сыграть 🔥❤️🔥 А какие фильмы вдохновляют вас?».
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Ранее SLAVIA уже демонстрировала поклонникам свою фигуру. Так, она поделилась фотографиями с отдыха, на которых показала себя в купальнике и футболке.
Звезда задрала руки, спрятав их в волосах. Ярослава, так зовут девушку, улыбалась и стояла на берегу моря. Ноги у певицы были в воде.
«Видели «50 оттенков серого»? Как вам? Я пошла смотреть... P.S. Кстати, сегодня всемирный день моря», – написала под фото SLAVIA.
Успела Ярослава попозировать и на яхте. Артистка предстала в черном купальнике с цветочным принтом. Хотя звезда и повернулась спиной к фотографу, все же он смог запечатлеть, как идеально на красотке сидит купальник без лямок.
Напомним, DZIDZIO исполнил Гимн Украины с оркестром и заставил украинцев плакать, видео.
Ая еще Politeka писала, что красотка-жена DZIDZIO пленила идеальными изгибами в коротком топе и пейзажем.
Также Politeka сообщала, что разгоряченная фаворитка Потапа в рваном топе заставила дочь рэпера воскликнуть.