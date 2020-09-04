Известная певица SLAVIA, жена украинского исполнителя DZIDZIO, показала себя и рассказала о прогулке

На фото красотка показала себя в лосинах и топе. Девушка дополнила образ кроссовками, а волосы оставила распущенными. SLAVIA стояла у камня, который порос мохом, и демонстрировала свою фигуру. Звезда улыбалась на камеру, радуясь прогулке в лесу. На нескольких других кадрах певица показала достопримечательности локации - камни, которым миллиард лет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Таинственное Каменное село. Как и когда здесь появились огромные валуны до сих пор остается загадкой. Единственное, что знают ученые - глыбам более миллиарда лет. Местные говорят, что камни это следы присутствия других цивилизаций.

Камень - компас «Разбитый хлеб». Он раскололся точно указывая на части мира.

А вы знали, что у нас есть такие интересные места ...?", - написала певица.

Фанаты поставили почти 500 лайков и написали комментарии:

"Красота", "Лесная мавка", "Прекрасная детка", "Магический лес", "Какая ты красивая", "Соблазнительная красотка", "Супер-фото".

Сообщалось, что известная украинская певица SLAVIA покорила формами на отдыхе.

Артистка на яхте позировала в черном купальнике с принтом из цветов. Хотя звезда и предстала спиной к фотографу, все же он смог запечатлеть, как идеально на красотке сидит купальник без лямок.

Напомним, DZIDZIO исполнил Гимн Украины с оркестром и заставил украинцев плакать

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