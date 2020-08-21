Известный исполнитель Михаил Хома, которого все знают под псевдонимом DZIDZIO, приятно удивил украинцев

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, исполнитель исполнил Национальный Гимн Украины с Молодежным симфоническим оркестром и восхитил этим поступком социальные сети.

"Для меня большая честь исполнять Гимн Украины! Я вкладываю в это безграничную любовь к своему государству, чтобы вдохновлять украинцев во всем мире на победу! Слава Украине!" – говорится в подписи к опубликованному ролику.

Украинцы мгновенно отреагировали на публикацию и похвалили DZIDZIO за профессиональный мощный вокал и за такое исполнение национального гимна.

"Лучшее исполнение гимна Украины. Заиграл новыми яркими красками. Респект Михаилу!", "Вот такой гимн надо включать в Украине, я за то, что бы вот это был оригинальный гимн Украины. Молодец. Мне очень понравилось", "Аж мурашки по коже... Ты просто мега!", "До глубины души...", "Молодец. Исполнение на наивысшем уровне", "Надеюсь этот гимн теперь будет играть везде, а то старый какой-то грустный прям сильно", "Слушаешь и распирает гордость, что ты украинец", - написали украинцы в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как молодая жена известного украинского артиста Михаила Хомы похвасталась своим отдыхом.

В частности, певица SLAVIA показала загоревшее тело в купальнике, а жаркое фото было сделано на борту яхты.

В разгар пандемии, когда большинство зарубежных курортов оказались недоступны для украинцев, певица решила отдохнуть дома. Так, Ярослава Притула-Хома (настоящее имя артистки) наслаждается летним солнцем в Киеве, плавая на катере по Днепру.

Напомним, фигуристая жена DZIDZIO купальнике выставила все свои прелести напоказ

Также Politeka писала, что жена DZIDZIO выставила на всеобщее обозрение свое шикарное тело

А еще Politeka писала, что DZIDZIO показал, как выглядел задолго до популярности