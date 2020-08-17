Известная украинская певица SLAVIA, жена DZIDZIO, показала себя и рассказала о песнях

На фото красотка показала себя в наряде из перьев, дополнив образ блестящими туфлями. Рядом можно увидеть павлина, который сел рядом с девушкой. Певица оставила волосы распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. На еще одном кадре артистка стояла в боди на фоне стены. Рядом можно увидеть четыре манекена в пиджаках. Звезда уверенно держалась перед камерой, показывая всю себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Интересует ваше мнение. После премьеры "Я тебе не мама" попала в топ в разделе "Украинские хиты сейчас". Большинство песен в этом разделе русским языком, есть также английским. Как считаете, можно ли песню иностранным языком называть "украинским хитом"?. Друзья, поделитесь мнением", - написала певица.

Фанаты поставили почти 300 лайков и написали комментарии:

"Категорически нет", "Только украинской", "Богиня", "Потрясающе", "Awesome".

Сообщалось, что жена известного украинского артиста Дзидзьо, певица SLAVIA похвасталась загорелым летним телом в купальнике.

В разгар пандемии, когда большинство зарубежных курортов оказались недоступны для украинцев, певица решила отдохнуть дома. Так, Ярослава Притула-Хома (настоящее имя артистки) наслаждается летним солнцем в Киеве, плавая на катере по Днепру.

Напомним, фигуристая жена DZIDZIO купальнике выставила все свои прелести напоказ

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