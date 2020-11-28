Співачка Санта Дімопулос, учасниця шоу "Танці з зірками", потрясла одкровенням напередодні фіналу проекту

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, яке супроводила проникливою промовою, підвівши попередні підсумки участі в танцювальному шоу.

Співачка постала на знімку в чуттєвому образі: довгій білій сорочці, підігнувши коліна і спрямувавши погляд кудись вдалину.

Санта розповіла про свої сильні сторони, морально підготувавшись до "жіночого фіналу".

"Шоу добігає кінця... І ось що я хочу вам сказати: тут немає переможців і немає переможених. Залишилися сильні, красиві, працьовиті, унікальні і кожен з нас гідний здобути кубок. Це - жіночий фінал. Я вмію дружити з жінками і захоплюватися ними, бачити всі їхні достоїнства... Я ніколи не знецінюю чужий шлях. Навпаки, на мене завжди можна спертися і я завжди подам руку. У цьому моя сила. Вона - в умінні допомагати, любити і віддавати. В умінні бачити сильні сторони інших і не заздрити, а захоплюватися", - поділилася переживаннями Дімопулос.

Крім того, дівчина подякувала близьким за підтримку: "Минулої неділі, так вийшло, що я ридала за 10 хвилин до ефіру і не розуміла, як вийду на паркет. І Слава Богу, що у мене є підтримка і рідні мені люди. Ті, хто мене розуміє, любить і приймає. У мене є ви: справжні, щирі, усвідомлені. Дякую ❤️"

Користувачі із захопленням поставилися до одкровення співачки, на думку багатьох, вона гідна перемоги на "Танцях з зірками":

"Санта, захоплююся вашою глибиною🤍"

"Скільки ж у вас мудрості😍"

"Ви океан принади і жіночності! 🤗💐"

"Санта Ви прекрасні❤️ви переможець"

"Головне - не зупиняйтеся 😍 💜 ви для багатьох переможниця, отримуємо задоволення від таких ... зворушливих... моментів у танцях"

"Санта переможець по-іншому бути не може!!!🔥🔥🔥😍"

"🥰Санта, перемоги вам‼️ ❤ ️ 😍 💋 хоча ви вже переможець ‼️ ‼️‼️краще вас в цьому сезоні немає 🌹 🌹 🌹 "

"Ми ридаємо від ваших танців і захоплюємося вашими цінностями"

Нагадаємо, що Дімопулос розбурхала уяву в декольте до пупка:"який кадр".

Як повідомляла Politeka, Дімопулос похвалилася головним красунчиком у своєму житті:"нескінченно люблю".

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