Экс-солистка группы ВИА-Гра, популярная украинская певица и участница шоу «Танці з зірками» Санта Димопулос трогательно поздравила с днем рождения старшего сына, поделившись памятными фото с мальчиком

29 октября отмечает свой день рождения старший сын Санты Даниэль. Певица родила его от шоумена Андрея Джеджулы, с которым она встречалась с 2007 по 2010 год. Мальчику исполнилось 12 лет, по случаю чего звезда поделилась трогательным постом в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

«Моя бесконечная любовь, мой первенец, мой друг, мой учитель, душа моя, гордость и радость. 12 лет абсолютного счастья и благодарности за такого ребёнка…Родной, иди по жизни с открытым сердцем и своей лучезарной улыбкой. Всегда будь собой - особенным, ярким, смелым, веселым! Будь счастлив, верь в себя и никогда не сдавайся! И всегда знай - я рядом и бесконечно тебя люблю», - написала Санта.

Она также поделилась подборкой солнечных фотографий с Даниэлем, который, к слову, растет настоящим красавцем.

Поклонники певицы активно комментируют пост, засыпая ее сына поздравлениями.

«Поздравляю с именинником Сантик пусть все мамины пожелания исполнятся!», «Нереального красавчика поздравляю с Днём рождения», «Поздравляем вас и вашего сыночка, мамино счастье и мамина награда, пусть будет всегда счастлив и здоров», «Очень хороший мальчик: добрый, воспитанный и лучезарный! С Днем рождения!», - пишут люди.

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