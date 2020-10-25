33-летняя украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос восхитила сеть раскованным поведением и жаркими танцами

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на которомы показала бэкстейдж 8-го эфира шоу "Танці з зірками" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Все выступления были в стиле диско.

Горячая брюнетка бессовестно сверкнула прелестями в коротком платье на одно плечо - несколько кукольном, но, безусловно, соответствующем теме эфира. Игривая Санта зажгла активными телодвижениями и легким флиртом - казалось, что девушку не смущает абсолютно ничего.

Пользователи оказались без ума от раскованной красотки, и от ее преображения. Ведь ради образа певица подстригла челку.

"Как Вам офигительно с чёлкой и в этом образе!!! Девушка Бонда просто!!! Роковая и страстная! Пусть заткнутся все, кому мало эмоций в вашей паре - они просто завидуют технике! Ну и идеально подобрали партнера - это в точку именно тот же темперамент... накал и техничность. Просто все сложилось очень вкусно!"

"Самый обалденный танец!!💣💣"

"Санта, вы невероятная🔥"

Ранее мы сообщали, Димопулос взбудоражила видом в красном платье, с полупрозрачными вставками и густой бахромой. "Изюминкой" наряда стало отсутствие бюстгальтера. Санта не раз доказывала свою готовность к обольщению публики, и пока ей это удавалось на все сто.

"Санта, ты красотка, ты супер, восхищаюсь тобой", "Богиня Олимпа", "Уверена это будет огненно", - прокомментировали пост поклонники.

Напомним, вылетевший из "Танців з зірками" Позитив поведал о жизни с женой-ревнивицей

Также Politeka сообщала, что Позитив из "Время и Стекло" поразил откровениями о "Танцях з зірками", что творится за кулисами