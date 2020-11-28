Російський ведучий і шоумен Максим Галкін показав шанувальникам свій палац, на який падає сніг

Неймовірної краси відео чоловік Алли Пугачової опублікував на власній сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На кадрах – вечір, і величезний маєток Галкіна красиво підсвічений, від чого виглядає ще більш монументальним. По бокам хвіртки видно скульптури двох пажів, можна помітити горгульї, та і взагалі в оформленні як самого замку, так і території вистачає оригінальних елементів.

На всю цю красу падає пухнастий сніг, накриваючи білим покривалом територію.

Відео Галкін доповнив прекрасним музичним супроводом, і це остаточно підкорило фоловерів:

"А що символізують дівчата на жердинах?", "Який же ти молодець!! Дуже круто !😍🔥 👍🏽", "Красиво 👍", "Яка краса😍😍😍", "Ніби десь під Парижем✨✨✨", "Чари ✨✨✨", "Як красиво😍 Справжня казка❤", "Красивий будинок у розумної і талановитої людини! Башточки прям як на європейських соборах. Креативно все і зі смаком. Не секрет, що багатих людей багато в РФ, але не у всіх така фантазія, креатив☀️дуже круто", "Який загадковий і красивий палац👍", "Прям казка чарівна 🤗😍", "Яка краса😍 Як у казці😍", "Прямо таки казка Попелюшка💙", "Яка краса❤️😘Снігова казка❄️❄️❄️☃️☃️🌦🌲🎄", – не приховують свого захоплення шанувальники артиста.

Серед тих, хто лайкнув пост Галкіна, – і відомий композитор Ігор Крутой.

Згідно з інформацією в ЗМІ, шестиповерховий замок зведений з червоної цегли і зовні оброблений каменем. Загальна площа будинку становить 3000 "квадратів".

У палаці близько 20 кімнат, п'ять гостьових спалень спортзал, басейн і сауна, кінозал, кабінет, зимовий сад, бібліотека з дубовими стелажами і більярдна, підземний гараж на чотири автомобілі і великий зал для прийомів з шикарним мармуровим каміном.

Для зручності жителів і гостей у палаці є ліфт.

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