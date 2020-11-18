Знаменитый российский шоумен и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился фото из молодости после смерти значимого для него человека

Накануне, 17 ноября, стало известно о смерти знаменитого украинского режиссера Романа Виктюка. Многие знаменитости, которые работали с ним при жизни, уже выразили свои соболезнования. Как сообщает Politeka.net, к ним присоединился и Галкин.

В своем Инстаграм он поделился архивным снимком, сделанным почти 20 лет назад. На нем он и Ефим Шифрин сидят за столом с Виктюком и занимаются читкой пьесы. При этом Галкин выглядит очень молодым, заметно, что артист сильно изменился за прошедшие годы.

«19 лет назад за читкой пьесы с Ефимом Шифриным и Романом Григорьевичем Виктюком. Спасибо, Фима, что напомнил. Пойду тоже полистаю альбомы, чтобы порадовать вас, дорогие подписчики, воспоминаниями», - подписал фото Галкин.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Нереально гениальный Виктюк, его актеры просто огонь. Особенно Бозин. Надо же, 19 лет назад Вы общались с ним!», «Ноябрь просто "уносит" в историю талантливейших людей... Светлая всем память», «Такой юный здесь», «Очень жаль, что Виктора не стало», «Быстро вы повзрослели Максим», «Максим так сильно изменился) такой тоненький был как тростиночка», «Какой молодой на Гарри Потера похож», «Светлая память моему кумиру», - пишут люди.

Напомним, Галкин похвастался, как выросли его дети Гарри и Лиза, трогательные кадры: "Котята наши...".

Как сообщала Politeka, помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Также Politeka писала, что Галкин показал, как они с Пугачевой выглядят спустя 19 лет с начала отношений: «Аллочка перещеголяла молодого мужа».