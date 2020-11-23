Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин показал себя без прикрас на архивных снимках

Как сообщает Politeka.net, фотографии 1996-1997 годов артист показал на своей странице в Инстаграм.

Я уже как-то годик назад постил себя любимого из прошлого, но подобрал исключительно себя симпатишного 😂. А тут… решил накопать себя во всей красе.

«Тут я выхожу из православной лавки на Халкидиках в умопомрачительных шортах, которые я, видать, подрезал у Сабрины», - подписал снимок Галкин.

«Играю в карты с братом у нас на даче во Внуково (прошу обратить внимание тех, кто считает, что моя нижняя губа выросла только сейчас, поверьте у меня всё отросло длинным сразу), там же на даче играю в жмурки с друзьями, видимо тоже на деньги», - прокомментировал фотографии артист.

«А ещё я на лыжах впервые, причём в Турции, на горе полный бравады и в баре - счастливый, что спустился живым», - поделился воспоминания муж Аллы Пугачевой.

Напомним, Галкин похвастался, как выросли его дети Гарри и Лиза, трогательные кадры: "Котята наши...".

Как сообщала Politeka, помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Также Politeka писала, что Галкин показал, как они с Пугачевой выглядят спустя 19 лет с начала отношений: «Аллочка перещеголяла молодого мужа».