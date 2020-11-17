Шоумен Максим Галкин показал, как наследники Лиза и Гарри делают зарядку перед школой

Новое видео муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram.

Лиза и Гарри Галкин перед походом в частную школу, где год обучения стоит более миллиона рублей, решил сделать небольшую физическую зарядку.

"Утренний спорт. Надо заниматься и будешь сильным, очень сильным...", - заявила Лиза в кадре, пока ее брат Гарри "качал мышцы" с помощью толстой книги.

Сыну Максима Галкина не понравилось, что Лиза сбилась с речью в кадре и предложил отцу переснять видео.

За кадром можно услышать голос Аллы Пугачевой, которая рассказала детям, что нужно больше читать книг, чтобы правильно формулировать предложения.

Несмотря на это, видеоролик Максима Галкина произвел фурор в соцсетях, а поклонники завалили шоумена восторженными комментариями.

"Алла, права! Если читать больше книг, то словарный запас увеличится! Спасибо Богу за таких мудрых родителей, как Вы, Максим и Алла!", "Максим - гениальный артист и педагог от Бога... вовремя переключил внимание на солнышко за окном", "У Гарика мужской подход к делу - четко и без сантиментов. Либо никак!", "Котята наши радуют каждый день! Спасибо, Максим", "От мамы самые ценные советы", "Какой Гарри взрослый! Прям мужчина", "Тот самый пример, когда природа на детях знаменитостей не отдохнула, а сделала их еще более артистичными и талантливыми, чем их родители", "Лиза уже как-то переигрывает, на мой взгляд... Все-таки отражается на ребенке публичная сфера деятельности и блогерская съемка - появилось кокетство в плохом смысле и "второе лицо"... Надеюсь с возрастом вернётся к себе самой", - написали они под публикацией.

Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.

Как сообщала Politeka, Пугачева показала себя настоящую без грима и парика, возраст берет свое.

Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.