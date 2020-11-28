Российский ведущий и шоумен Максим Галкин показал поклонникам свой замок, на который падает снег

Невероятной красоты видео супруг Аллы Пугачевой опубликовал на собственной странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах – вечер, и огромный особняк Галкина красиво подсвечен, от чего выглядит еще более монументальным. По бокам калитки видны скульптуры двух пажей, можно заметить горгульи, да и вообще в оформлении как самого замка, так и территории хватает оригинальных элементов.

На всю эту красоту падает пушистый снег, накрывая белым покрывалом территорию.

Видео Галкин дополнил прекрасным музыкальным сопровождением, и это окончательно покорило фолловеров:

«А что символизируют девушки на шестах?», «Какой же ты молодец!! Очень круто !😍🔥 👍🏽», «Красиво 👍», «Какая красота😍😍😍», «Будто где-то под Парижем✨✨✨», «Волшебство ✨✨✨», «Как красиво😍 Настоящая сказка❤», «Красивый дом у умного и талантливого человека! Башенки прям как на Европейских соборах. Креативно все и со вкусом. Не секрет, что богатых людей много в Рф, но не у всех такая фантазия и креатив☀️очень круто», «Какой загадочный и красивый замок👍», «Прям сказка волшебная 🤗😍», «Какая красота😍 Как в сказке😍», «Прямо таки сказка Золушка💙», «Какая красота❤️😘Снежная сказка❄️❄️❄️☃️☃️🌦🌲🎄», – не скрывают своего восторга поклонники артиста.

Среди тех, кто лайкнул пост Галкина, – и известный композитор Игорь Крутой.

Согласно информации в СМИ, шестиэтажный замок возведен из красного кирпича и снаружи отделан камнем. Общая площадь дома составляет 3000 «квадратов».

В замке около 20 комнат, пять гостевых спален спортзал, бассейн и сауна, кинозал, кабинет, зимний сад, библиотека с дубовыми стеллажами и бильярдная, подземный гараж на четыре автомобиля и большой зал для приемов с шикарным мраморным камином.

Для удобства жителей и гостей в замке есть лифт.

Напомним, губастенький Галкин ошарашил видом на редких фото до знакомства с Пугачевой: «В умопомрачительных шортах...».

Как сообщала Politeka, Галкин не сдержал скорби после трагической потери, эмоциональное фото: «Светлая память моему…».

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