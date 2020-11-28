Відома модель Міла Кузнєцова показала себе і поділилася думками

На фото Міла позує в блискучій сукні з величезним декольте і без білизни. Красуня доповнила образ короною, а на тілі можна побачити стрічку. На ніжках зірки можна побачити туфлі з каблуком. Модель стояла на тлі блискучої піксельної стіни, захоплюючи пишним бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли ти любиш себе, ти світишся зсередини.

Ви залучаєте людей, які люблять, поважають і цінують вашу енергію.

Все починається з того, як ви себе почуваєте.

Відчуйте себе гідним, цінним і вартим того, щоб отримувати найкраще, що може запропонувати життя. Будь магнітним", - написала Міла.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"На ляльку схожа", "як завжди на висоті, дуже красиво виглядаєш", "абсолютно приголомшливо", "завжди королева краси", "Красуня, так тримати", "ви дійсно привабливі! Мене приваблює!", "Вау ми тобою пишаємося. Ти найкрасивіша".

Ми писали, що модель плюс-сайз Міла Кузнєцова зачарувала своїм "багатством" 13-го розміру на нових кадрах.

Так, Міла продемонструвала "смачне" декольте в золотистому міні-сукні: блондинка буквально засліпила пишною красою.

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