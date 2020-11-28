26-річна київська модель Альона Омович задала жару в цей вогкий осінній день
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram красуня, яку називають українською Кім Кардашьян, поділилася серією фото, на яких постала в, м'яко кажучи, дуже гарячому образі, передає Politeka.net.
На знімках Олена позує в чорних лосинах з ефектом ріѕһ up і розрізами з боків, туфлях на високих підборах.
Однак найбільше привертає увагу оригінальне боді, що складається зі смужок, яке практично не приховує груди шостого розміру і дозволяє дівчині показати форми у всіх ракурсах.
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На знімках вона приймає спокусливі пози, демонструючи фігуру з найвигідніших точокв і в черговий раз вражаючи своєю худорлявістю.
У коментарях фоловери не пошкодували компліментів й емоджі на адресу моделі, але були і ті, кому образ відверто не сподобався.
"Силіконова", "Бог існує!🔥 God exists!🔥", "Виглядає жахливо, на такому маленькому тілі такі величезні груди (виглядає як ніби кулі надули. Хіба це жіночно і сексуально? Це вульгарно і жахливо (", – пишуть користувачі.
Відзначимо, що сама Омович ніколи не приховувала того, що неодноразово вдавалася до послуг пластичного хірурга, щоб поліпшити свою зовнішність. У кілька етапів вона збільшила груди до шостого розміру, "зробила" попу, губи, вилиці, поміняла розріз очей, надавши їм яскраво виражену мигдалеподібну форму.
На критику хейтерів Олена не звертає особливої уваги і продовжує радувати мільйонну аудиторію стильними і відвертими фото.
Нагадаємо, що Омович без ліфчика кокетливо потягнула за маєчку, показавши засмаглий бюст: "Ну зовсім уже...".
Також ми писали, що Омович розставила ніжки, засвітивши солодке містечко: "Це аномально".
Ще Рoliteka повідомляла, що Омович безсоромно покрутилася перед дзеркалом в одній сіточці: "Форма богині".