Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала фигуру во всей красе в прозрачном боди

Популярная модель публикует новые фото практически каждый день, в то же время на фан-аккаунтах появляются фото, которых сама девушка не публикует. К примеру, довольно смелые кадры или кадры в трендовом белье появляются в профилях онлайн-магазинов.

К примеру, фото, на котором Алена позировала в прозрачном боди из черной сеточки, получило массу комментариев с похвалой. Все дело в том, что стройная и высокая красотка показала шестого размера бюст без малейшей скромности и восхитила при этом видом. Стройные ноги удалось подчеркнуть благодаря удачной позе, а красоту девушки – при помощи удачного освещения и грамотного макияжа без акцента на пухлые губы.

К слову, Омович часто критикуют за ее любовь к пластике и неестественный вид, тем не менее, большинство восхищается ее стройной фигурой и образом в целом:

«Обожаю натуральную красоту 🙄😂; Кудааа катится тот мир, что происходит с женщинами; Шикарная♥️; Икона🤤💋; костюм сделает талию еще более изящной!😍; 🖤Magnificent 🖤; Самая красивая 😘; Что сказать красотка; Wonderful 💋💋💋; 🙌🙌шикарная; I love you😍❤️; Конечно показать!; 🌹Beautiful girl; После такой фотки долго не смогу заснуть; Божественно, вы прекрасно выглядите в таких образах 😻».

Мы также писали, что после того, как девушка рассказала, что отправилась в больницу в собственный день рождения, она не публиковала больше новых кадров и не рассказывала о том, как провела этот день с возлюбленным. Тем не менее, на фан-аккаунтах начали поздравлять модель и делиться лучшими ее фото за последнее время.

Многим понравился домашний кадр с Омович, которая позировала в постели рядом с двумя коробками пиццы с различной начинкой. При этом девушка не стала стесняться и потянула за декольте топа для более смелого кадра.

Примечательно также и то, что стройная красотка весит при росте 170+ см всего 45 килограмм, любит суши и пиццу, которую нередко рекламирует. Отметим также, что в своем блоге Алена заявляет: она в остальное время питается правильно и это залог ее успешного поддержания веса.

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