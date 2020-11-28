26-летняя киевская модель Алена Омович задала жару в этот промозглый осенний день

На своей странице в социальной сети Инстаграм красотка, которую называют украинской Ким Кардашьян, поделилась серией фото, на которых предстала в, мягко говоря, очень горячем образе, передает Politeka.net.

На снимках Алена позирует в черных лосинах с эффектом рush up и разрезами по бокам, туфлях на высоком каблуке.

Однако больше всего привлекает внимание оригинальное боди, состоящее из полосок, которое практически не скрывает грудь шестого размера и позволяет девушке показать формы во всех ракурсах.

На снимках она принимает соблазнительные позы, демонстрируя фигуру с самых выгодных точек и в очередной раз потрясая своей худобой.

В комментариях фолловеры не пожалели комплиментов и эмоджи в адрес модели, но были и те, кому образ откровенно не понравился.

«Силиконовая», «Бог существует!🔥 God exists!🔥», «Смотрится ужасно ,на таком маленьком теле такая огромная грудь (смотрится как будто шары надули. Разве это женственно и сексуально? Это пошло и ужасно (», – пишут пользователи.

Отметим, что сама Омович никогда не скрывала того, что неоднократно прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы улучшить свою внешность. В несколько этапов она увеличила грудь до шестого размера, «сделала» попу, губы, скулы, поменяла разрез глаз, придав им ярко выраженную миндалевидную форму.

На критику хейтеров Алена не обращает особого внимания и продолжает радовать миллионную аудиторию стильными и откровенными фото.

Напомним, что Омович без лифчика кокетливо потянула за маечку, показав загорелый бюст: "Ну совсем уже...".

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