Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя во всей красе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео, которое свело с ума ее поклонников. Красотка примеряла огромные ангельские крылья. Она полностью разделась, а интимные места прикрыла минималистичным кружевным бельем. Стоит отметить, что оно практически ничего не прикрывало. Сочный бюст Омович можно было рассмотреть во всей красе.

Девушка дефилировала по комнате, крутилась, показывая свои «запретные плоды». Выглядела она превосходно.

«Может опять такую стрижку сделать?», - подписала видео звезда сети.

В комментариях стали бурно обсуждать красоту модели. Не обошлось и без колких комментариев. Поклонники обратили внимание, что на видео видно реальную талию Алены без фотошопа, которая оказалась не такой уж и тонкой.

«Можно смотреть бесконечно», «Ну вот тут видно, что талии нет, которую вы так заужаете фотошопом», «Роскошно», «Какая красивая», «Если ангелок-то только такой», «Шикарная», «Огонь. Пожар», «Королева», «Ангел или Демон - лучший вид! Спасибо!», «Если бы это была пародия на Victoria’s Secret, вы могли бы выиграть!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что киевская модель недавно загремела в больницу. Но и там она выглядела на все 100%.

Напомним, что Омович без лифчика кокетливо потянула за маечку, показав загорелый бюст: "Ну совсем уже...".

Также мы писали, что Омович расставила ножки, засветив сладкое местечко: «Это аномально».

Еще Рoliteka сообщала, что Омович бесстыдно покрутилась перед зеркалом в одной сеточке: "Форма богини".