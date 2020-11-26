Киевская модель Алена Омович, которую называют украинской версией Кардашьян, похвасталась эталонной фигуркой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в обтягивающих черных штанах на шнуровке и короткой кофточке-топе. Девушка расставила ножки, чтобы сделать акцент на их худобе. Кроме этого, она засветила сладкое местечко – место между животом и грудью, которое из-за короткого топа оказалось полностью обнаженным.

Стоит отметить, что выглядела Омович как всегда превосходно. При этом в сети ее снова стали критиковать за огромное количество фотошопа. Впрочем, похоже, модель это не смущает. У нее есть множество поклонников, которые забрасывают ее комплиментами.

«Это аномально», «Что вы с собой сделали? Страшно смотреть. Зомби», «Вы как всегда шикарная», «Красотка», «Огонь», «Круто, мне нравится», «Ты не реальная», «Слишком худая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Омович попала в больницу, но даже там умудрилась привести себя в порядок и выглядеть супер привлекательно. Модель была одета в бежевую маечку на бретельках, которая едва удерживала на месте ее огромную грудь.

Напомним, что Алена Омович без лифчика кокетливо потянула за маечку, показав загорелый бюст: "Ну совсем уже...".

Как сообщала Politeka, Алена Омович бесстыдно покрутилась перед зеркалом в одной сеточке: "Форма богини".

Также Politeka писала, что Алена Омович показала результаты неудачной пластики, фото "первого бюста" для смелых: "Уехал в бок".