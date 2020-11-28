Актриса Єлизавета Василенко, яка зіграла в серіалі "Школа", накрутила публіку спокусливим образом

Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в домашньому образі - милому і злегка розкутому.

Радісна Ліза позувала в махровій кофті, рожевому топіку й блакитних спортивних штанях. На одному з фото дівчина покривлялася на камеру, високо задерши руки, так що разом з ними піднявся вгору й топік, оголивши її чарівний животик.

"яка?🦋 💖 ", - актриса попросила шанувальників вибрати краще фото.

Пишногрудій красуні вдалося підкорити користувачів буквально кожним знімком, люди кинулися нахвалювати її в коментарях:

"Крихітка😍"

"Всі 3😍"

"Стиль😎"

"Наймиліша🥺"

"Це найкрасивіше що я бачила сьогодні❤️❤️❤ ️ ❤️"

"❤️Лізочка красуня просто вогонь 🔥 🔥 "

"Всі 3 красиві, але 2 красивіша за всіх 😍"

"Солодкааа🥰🙈"

"Ой, яка офігенна🔥"

Раніше ми повідомляли, Василенко похвалилася, як весело проводить час зі своїми друзями. На одних кадрах Ліза і її товариші подуріли на дивані: вони сміялися, кривлялися, обіймалися. Але особливу увагу публіки привернуло інше фото - те , яке було зроблено на ліжку.

Василенко повернулася до камери спиною, відкопиривши апетитні "булочки".

"з Володею красиво виглядаєте 😍"; "у 2ій фотці жо*ааааа"; "Ліза ти супер❤️🔥, а серіал школа просто 🔥"; "які ви милі 😍"; "Лі, ти така хороша. Хочу щоб ти була найщасливішою ❤❤❤"; "друга фотка має особливий шарм🥵", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Також Politeka писала, що зірка "школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.