Актриса Єлизавета Василенко, яка зіграла в серіалі "Школа", накрутила публіку спокусливим образом
Як передає Politeka.net, 22-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в домашньому образі - милому і злегка розкутому.
Радісна Ліза позувала в махровій кофті, рожевому топіку й блакитних спортивних штанях. На одному з фото дівчина покривлялася на камеру, високо задерши руки, так що разом з ними піднявся вгору й топік, оголивши її чарівний животик.
"яка?🦋 💖 ", - актриса попросила шанувальників вибрати краще фото.
Пишногрудій красуні вдалося підкорити користувачів буквально кожним знімком, люди кинулися нахвалювати її в коментарях:
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"Крихітка😍"
"Всі 3😍"
"Стиль😎"
"Наймиліша🥺"
"Це найкрасивіше що я бачила сьогодні❤️❤️❤ ️ ❤️"
"❤️Лізочка красуня просто вогонь 🔥 🔥 "
"Всі 3 красиві, але 2 красивіша за всіх 😍"
"Солодкааа🥰🙈"
"Ой, яка офігенна🔥"
Раніше ми повідомляли, Василенко похвалилася, як весело проводить час зі своїми друзями. На одних кадрах Ліза і її товариші подуріли на дивані: вони сміялися, кривлялися, обіймалися. Але особливу увагу публіки привернуло інше фото - те , яке було зроблено на ліжку.
Василенко повернулася до камери спиною, відкопиривши апетитні "булочки".
"з Володею красиво виглядаєте 😍"; "у 2ій фотці жо*ааааа"; "Ліза ти супер❤️🔥, а серіал школа просто 🔥"; "які ви милі 😍"; "Лі, ти така хороша. Хочу щоб ти була найщасливішою ❤❤❤"; "друга фотка має особливий шарм🥵", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.
Також Politeka писала, що зірка "школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.