Актриса Елизавета Василенко, сыгравшая в сериале "Школа", взвинтила публику соблазнительным образом

Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в домашнем образе - милом и слегка раскрепощенном.

Радостаная Лиза позировала в махровой кофте, розовом топике и голубых спортивных штанах. На одном из фото девушка покривлялась на камеру, высоко задрав руки, так что вместе с ними поднялся вверх и топик, оголив ее прелестный животик.

"какая?🦋💖", - актриса попросила поклонников выбрать лучшее фото.

Пышногрудой красотке удалось покорить пользователей буквально каждым снимком, люди кинулись нахваливать ее в комментариях:

"Малышка😍"

"Все 3😍"

"Стиль 😎💪"

"Самая милаая🥺"

"Это самое красивое что я видела сегодня❤️❤️❤️❤️"

"❤️Лизочка красотка просто огонь 🔥🔥"

"Все 3 красивые , но 2 красивее всех 😍"

"Сладкаяя🥰🙈"

"Ой, какая офигенная🔥"

Ранее мы сообщали, Василенко похвасталась, как весело проводит время со своими друзьями. На одних кадрах Лиза и ее товарищи подурачились на диване: ребята смеялись, кривлялись, обнимались. Но особое внимание публики привлекло другое фото - то, которое было сделано на кровати.

Василенко повернулась к камере спиной, оттопырив аппетитные "булочки".

"с Володей красиво смотритесь 😍"; "Во 2ой фотке жо*ааааа"; "Лиза ты супер❤️🔥, а сериал школа просто 🔥"; "Какие вы милые 😍"; "Ли, ты такая хорошая. Хочу чтобы ты была самой счастливой ❤❤❤"; "Вторая фотка имеет особый шарм🥵", - отреагировали пользователи.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.