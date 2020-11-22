Актриса Елизавета Василенко из сериала "Школа" взбудоражила домашней фотосессией с друзьями
Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала забавы, в том числе и в спальне.
Лиза, сыгравшая девушку-блогера Лолу в "Школе", в жизни также активно выставляет свою личную жизнь напоказ. В этот раз инстадива похвасталась, как весело она проводит время с двумя друзьями, парнем и девушкой.
На одних кадрах Лиза и ее товарищи подурачились на диване: ребята смеялись, кривлялись, обнимались. Но особое внимание публики привлекло другое фото - то, которое было сделано на кровати.
Василенко повернулась к камере одной из самых аппетитных частей тела - упругим "орешком". А так как девушка была без штанов (возможно, в коротких шортиках, но те были прикрыты спортивной кофтой) - то кадр возымел еще больший эффект.
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"друзья 💖", - лаконично подписала фото актриса.
Пользователи бурно обсудили увиденное:
"с Володей красиво смотритесь 😍"
"Во 2ой фотке жо*ааааа"
"Лиза ты супер❤️🔥, а сериал школа просто 🔥"
"Какие вы милые 😍"
"Ли, ты такая хорошая. Хочу чтобы ты была самой счастливой ❤❤❤"
"Вторая фотка имеет особый шарм🥵"
"Володе точно повезло с такими девочками 🔥"
Ранее мы сообщали, Василенко поразила красотой на фото с близкого ракурса. Солнечный свет удачно падал на ее лицо. Поиграв с кучерями, Лиза посмотрела в сторону, приоткрыв пухлые губки.
"Как всегда великолепная 🥺😍♥️", "Шикардосик❤️❤️", "Я в шоке с тебя", "Очень красивая!", "Красавицаа😍", - девушку засыпали комплиментами.
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.
Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.