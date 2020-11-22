Актриса Елизавета Василенко из сериала "Школа" взбудоражила домашней фотосессией с друзьями

Как передает Politeka.net, 22-летняя звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала забавы, в том числе и в спальне.

Лиза, сыгравшая девушку-блогера Лолу в "Школе", в жизни также активно выставляет свою личную жизнь напоказ. В этот раз инстадива похвасталась, как весело она проводит время с двумя друзьями, парнем и девушкой.

На одних кадрах Лиза и ее товарищи подурачились на диване: ребята смеялись, кривлялись, обнимались. Но особое внимание публики привлекло другое фото - то, которое было сделано на кровати.

Василенко повернулась к камере одной из самых аппетитных частей тела - упругим "орешком". А так как девушка была без штанов (возможно, в коротких шортиках, но те были прикрыты спортивной кофтой) - то кадр возымел еще больший эффект.

"друзья 💖", - лаконично подписала фото актриса.

Пользователи бурно обсудили увиденное:

"с Володей красиво смотритесь 😍"

"Во 2ой фотке жо*ааааа"

"Лиза ты супер❤️🔥, а сериал школа просто 🔥"

"Какие вы милые 😍"

"Ли, ты такая хорошая. Хочу чтобы ты была самой счастливой ❤❤❤"

"Вторая фотка имеет особый шарм🥵"

"Володе точно повезло с такими девочками 🔥"

Ранее мы сообщали, Василенко поразила красотой на фото с близкого ракурса. Солнечный свет удачно падал на ее лицо. Поиграв с кучерями, Лиза посмотрела в сторону, приоткрыв пухлые губки.

"Как всегда великолепная 🥺😍♥️", "Шикардосик❤️❤️", "Я в шоке с тебя", "Очень красивая!", "Красавицаа😍", - девушку засыпали комплиментами.

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.

Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.