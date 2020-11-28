Відома співачка і модель Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", завела відверту розмову з фанатами, сидячи в авто

Красуня опублікувала чуттєвий знімок, на якому позує в червоному топі, що оголює красиві плечі і плоский підтягнутий живіт, передає Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальній мережі Instagram.

Вона дивиться в камеру в променях сонця. Образ доповнює ідеальний макіяж, який підкреслює гарне обличчя зірки.

"☺️А у мене стільки цікавого сталося за цей рік, ви навіть не уявляєте. ️ 😁☀️🎉 Й ось коли буду підбивати підсумки цього року, ви будете в шоці! Та я вже зараз у шоці", – заінтригувала Тетяна шанувальників, а також поцікавилася їх планами на вихідні.

У коментарях один з користувачів звинуватив співачку у зловживанні ботоксом:

"Кошмар 🙈 ботокса наколола.... Сама на себе тепер не схожа... Раніше була дуже красива... 🙊".

У свою чергу артистка не стала мовчати на такі звинувачення.

"Ви розбираєтеся в ботоксі?) тоді повинні знати, що на фото ретуш 😅, а ботокс видно в русі і міміці, у мене живе своє обличчя😉", – відповіла Котова.

Інші шанувальники були більш щедрі на компліменти:

"Така фотографія красива вийшла 😍 ви як завжди приголомшливо виглядаєте!", "Шикарний лук Тетяна🙏", "ви звичайно заінтригували не на жарт) будемо чекати)", "тобі дуже пасує червоний колір. Ти виглядаєш просто чудово😍 😍 😍".

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