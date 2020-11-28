Известная певица и модель Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", разоткровенничалась с фанатами, сидя в авто

Красотка опубликовала чувственный снимок, на котором позирует в красном топе, оголяющем красивые плечи и плоский подтянутый живот, передает Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Она смотрит в камеру в лучах солнца. Образ дополняет идеальный макияж, который подчеркивает красивое лицо звезды.

«☀️А у меня столько интересного произошло за этот год, вы даже не представляете. 😁☀️🎉 И вот когда буду подводить итоги этого года, вы будете в шоке! Да я уже сейчас в шоке», – заинтриговала Татьяна поклонников, а также поинтересовалась их планами на выходные.

В комментариях один из пользователей обвинил певицу в злоупотреблении ботоксом:

«Кошмар 🙈 ботокса наколола.... Сама на себя теперь не похожа... Раньше была очень красивая... 🙊».

В свою очередь артистка не стала молчать на такие обвинения.

«Вы разбираетесь в ботоксе?) тогда должны знать, что на фото ретушь 😅, а ботокс видно в движении и мимике, у меня живое своё лицо 😉», – ответила Котова.

Другие поклонники были более щедры на комплименты:

«Такая фотография красивая получилась 😍 вы как всегда потрясающе выглядите!», «Шикарный лук Татьяна🙏», «Вы конечно заинтриговали не на шутку) Будем ждать)», «Тебе очень идёт красный цвет. Ты выглядишь просто превосходно 😍😍😍».

Напомним, томная звезда «ВИА Гры» забыла о лифчике и выронила свое великолепие из короткого топа.

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