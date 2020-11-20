Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в ярких красках

На фото девушка показала себя в белой юбке с большим разрезом и топе. Декольте в наряде было довольно большим, поэтому пышная грудь прямо выпирала. Волосы Татьяна оставила распущенными, взявшись за них, делая кадр максимально горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Образы как всегда на высшем уровне, вот почему такие классные фото, потому что не только сотрудничество, но и дружба", "Мне кажется это прямое попадание в твой образ, вся съёмка", "Очень горячо, можно обжечься", "Хорошо когда вот так и сотрудничество перерастает в дружбу у меня также было", "Все твои фото чудесные, всегда очень качественно и красиво", "Загорелая Красавица!", "Такие образы очень идут Тане! Эххх сам бы на этом ранчо поработал бы с такой хозяйкой!".

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Знаменитость выбрала для видеоролика очень откровенный наряд: на ней черное кружевное белье и мужская рубашка кремового цвета. Котова в различных позах дает покрасоваться всеми изгибами своего тела, периодически обнимая собачек.

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