Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" понежилась в постели в чем мать родила

Пикантное фото знаменитость разметила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net.

Популярная певица и соблазнительная красотка Татьяна Котова, которая в свое время выступала в составе группы ВИА Гра любит кружить головы фанатам. На своей странице в Инстаграм она частенько выкладывает яркие и достаточно откровенные фотографии.

И вот артистка превзошла саму себя и показала соблазнительное фото, на котором лежит нагая в постели.

На снимке Котова слегка прикрыла свою полную грудь рукой и сразу взбудоражила фантазию ее подписчиков, особенно, мужскую половину.

За счет того, что красотка лежит на животе, ее «арбузы» кажутся еще больше.

«Судьба разбросала нас по разным диванам и постелям ...😅😅😅», - написала Татьяна.

Поклонникам такая красота без капли пошлости естественно подняла настроение. Свои восторженные отзывы они оставляют в комментариях.

"Идеал красоты", "Вау", "Я просто люблю тебя🖤", " Клубника бомба честно говоря😘🤗👍 ", "Роскошная девушка 🌷👑🔥", "Бывает и такое🤪 фотография у вас очень крутая получилась 🔥", "Какая же вы красотка, от вас просто невозможно оторвать глаз 😍😍😍", "У меня аж часы встали", " Мечтаю оказаться с тобой в одной постельке)))", - пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова восхитила новым смелым образом.

Знаменитость выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа.

Напомним, экс-"ВИА Гра" Котова показала бюст и довела до мурашек

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