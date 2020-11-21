Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" понежилась в постели в чем мать родила
Пикантное фото знаменитость разметила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net.
Популярная певица и соблазнительная красотка Татьяна Котова, которая в свое время выступала в составе группы ВИА Гра любит кружить головы фанатам. На своей странице в Инстаграм она частенько выкладывает яркие и достаточно откровенные фотографии.
И вот артистка превзошла саму себя и показала соблазнительное фото, на котором лежит нагая в постели.
На снимке Котова слегка прикрыла свою полную грудь рукой и сразу взбудоражила фантазию ее подписчиков, особенно, мужскую половину.
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За счет того, что красотка лежит на животе, ее «арбузы» кажутся еще больше.
«Судьба разбросала нас по разным диванам и постелям ...😅😅😅», - написала Татьяна.
Поклонникам такая красота без капли пошлости естественно подняла настроение. Свои восторженные отзывы они оставляют в комментариях.
"Идеал красоты", "Вау", "Я просто люблю тебя🖤", " Клубника бомба честно говоря😘🤗👍 ", "Роскошная девушка 🌷👑🔥", "Бывает и такое🤪 фотография у вас очень крутая получилась 🔥", "Какая же вы красотка, от вас просто невозможно оторвать глаз 😍😍😍", "У меня аж часы встали", " Мечтаю оказаться с тобой в одной постельке)))", - пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Татьяна Котова восхитила новым смелым образом.
Знаменитость выбрала образ "горячего ковбоя": на девушке надет черный слитный купальник лишь немного прикрытый полупрозрачной тканью, на голове – ковбойская шляпа.
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