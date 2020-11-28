Відома телеведуча Анастасія Чехова показала себе в незвично ніжному образі
На фото Чехова позує в легкому халатику, який спустила на плечі. Анфіса сиділа на дивані, а в руках тримала чашку з гарячим напоєм. Під нарядом можна побачити леопардову білизну. Зірка приголубила ручкою себе, закривши очі від задоволення, сидячи в номері готелю в Дубаї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Всі умови для Соколов? Високі стелі, напевно?", "Готель звичайно хороший, а ось привід прилетіти випадково не сердечні справи??", "Яка красива і природна", " так вас було цікаво дивитися на Мальдівах, а зараз там Волочкова, нічого проти неї не маю, але це просто цирк в ластах.... Прям незручно за неї, і навіщо вона так....", "По місту гуляли вже? Є якісь обмеження?", "Хороша королева", "Східна красуня!".
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Повідомлялося, що телеведуча Анфіса Чехова розбурхала свіжим фото: не встигнувши повернутися з Мальдів красуня рвонула на інший казковий курорт.
Томна Чехова перебувала в холі розкішного готелю, розкинувшись на подушках золотисто-кремового дивана. На телеведучій було темно-зелене плаття і босоніжки на плоскій підошві. Анфіса склала ногу на ногу, грайливо задерши спідницю і оголивши чарівні ніжки.
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