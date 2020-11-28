Дружина відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Влада Ями Лілія заразила фоловерів новорічним настроєм

Красуня опублікувала фотографії біля ялинки, не забувши похвалитися стильним образом, в сторіз Instagram, передає Politeka.net.

На ній – укорочений теплий топ з довгим рукавом, жовті штани з ієрогліфами в спортивному стилі, чорні кросівки на масивній підошві і такого ж кольору головний убір. На одному з фото образ доповнив блискучий довгий пуховик червоного кольору.

"Доторкнутися до свята", – підписала один зі знімків Лілія.

Нещодавно красуня опублікувала серію фото, на яких вона постала в неймовірно зухвалому і спокусливому вбранні. Лілія одягла шкіряний корсет і спідницю як у персонажа з фентезі-фільмів. На ногах у неї красувалися Шкіряний ботфорти. Виглядала дівчина просто надзвичайно.

Фотосесія проходила посеред пустелі. На одному з фото вона сіла на пісок і влаштувала спекотні ігри.

"Ніхто ще не заблукав, слідуючи своєму внутрішньому голосу", – підписала фото жінка.

Як відомо, Лілія і Влад Яма одружилися в 2015 році. Пара виховує сина Леона. Відзначимо, що хореограф тривалий час не афішував ім'я коханої жінки, зате тепер з гордістю ділиться фотографіями своєї красуні-дружини, а також сина.

Нагадаємо, що Влад Яма показав, як травмувався на "Танцях з зірками", відео інциденту з Саніною.

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