Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, похвалилася ідеальним відпочинком

На фото Анастасія позувала в білому бікіні, яке виявилося мокрим. Квітко лежала на в морі, розвернувшись спиною до камери. Модель без сорому показувала мокрі сідниці, які блищали на сонечку. Красуня закрила очі від задоволення, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Привіт, любов моя, я люблю тебе", "ідеальна форма і фітнес", "Абсолютно чудово", "прекрасна принцеса", "гаряче піску", "ти супер хороша в цьому бікіні", "смачний тортик, я так люблю тебе, любов моя", "найкрасивіша", " ця краса ?? Ти найкрасивіша з усіх, ти дуже красива", "який гарний колір мій", "Ви чудове шоу, споглядаючи це барвисте і красиве тіло", "Доброго ранку, Божественна істота", "ти дуже вогняна", "о боже, вау, ти дуже-дуже красива і дуже-дуже сексуальна, моя любов".

Повідомлялося, що російська модель Анастасія Квітко у в'язаній сіточці показала все, чим пишається.

Після того як Квітко помітив один з фотографів, до неї прийшла велика популярність.

"Супербрюнетка" демонструє пишні обсяги в своєму Instagram, а знімки швидко розлітаються по мережі.

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