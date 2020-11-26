Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала достоинства во всей красе

Анастасия является одной из самых популярных российских альтернативных моделей, работающих довольно долгое время. Девушка уже шесть лет ведет блог в Инстаграм, поэтому привыкла к критике и похвале одновременно.

Так как Квитко является гордой обладательницей шестого размера бюста и неприлично пышных форм, она нередко показывает фото с непривычных для фанатов ракурсов. Все дело в том, что для привлечения внимания Анастасия старается демонстрировать свое тело как можно чаще.

К примеру на фото, которое представлено на фан-аккаунте в социальной сети Инстаграм , девушка позировала в спортивном костюме, что делает крайне редко. В ярко-голубых лосинах, короткой серой маечке и с распущенными волосами она не оставила никого равнодушными.

Большинство пользователей обратило внимание на ягодицы звезды: «Так 😍Красивая ♥; ❤️ а ты откуда ?!; Спокойной ночи; Красиво для меня; Топ-модель, конечно, особенно ты превосходишь молодых; Идеальный размер; Красивый вид сзади, хорош❤️; Красивые подушки❤️💘; Прекрасно 💗💗💗; Красиво красиво😘; не позволяй никому использовать твою данную Богом красоту, чтобы зарабатывать деньги для себя за свой счет».

Ранее мы писали, что на странице Квитко в Инстаграм можно найти достаточно много кадров, которые показывают достоинства девушки во всей красе. На фан-аккаунтах также активно публикуют лучше фото Квитко, что с трудом может скрыть свой бюст от пристального внимания публики.

Все дело в том, что у Анастасии шестой размер бюста, который она не только не скрывает, но еще и всячески пытается подчеркнуть размер. При помощи крошечного белья Квитко всегда удается показать грудь с смелых ракурсов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов