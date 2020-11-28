Дочка актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, виставила напоказ ніжки й ще раз блиснула ляльковою зовнішністю

Як передає Politeka.net, 24-річна починаюча модель і актриса опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких постала в спокусливому образі.

Дівчина позувала на ганку застарілого будинку, але з натяком на колишню помпезність, з колонами, величезними вікнами та іншим. На ній був чорний плащ з ремінцем на талії, шкіряна міні-спідниця, білий гольфик і чоботи-ботфорти. Анна зібрала волосся в хвіст і стояла, склавши долоні, ніби збирається молитися.

У підписі дочка Заворотнюк пояснила, що сталося, і попросила поради: "Стою ручки грію. Порадьте мені хороші🧴від сухості рук, на морозі всі потріскалися⚡️".

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Моя стильна людина 😍"

"Анєчка, красуня 💗"

"Ну вааааааау!!!!🔥🔥❤️🔥❤️"

"Ганнуся, яка ви миленька, така витончена струнка❤️ одягайтеся тепленько☺ А то зараз погода противна, холодна☺"

"Господи, Аняяя😻 не зводь мене з розуму🔥 ти така шикарнааа♥️"

Раніше ми повідомляли, Анна захопилася екстремальним видом спорту, а саме, їздою на квадроциклі. Дівчина показала, як хвацько "осідлала" залізного коня. При цьому вона була в спокусливому обтягуючому костюмі.

"Як вам квадрик?💨 ",- кокетливо підписала знімок знаменитість.

"Тобі так пасує такий стиль 😍😍 Крутооой🔥 Воу воу 🔥 Нереально шикарно😍 Заліковий і няшний)))😍🔥🔥 Рок 🤟🏻🤟🏻 🔥👍👍 Ого супер Дівчина шикарна😍 Крутишка😈😈😈", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

Також Politeka писала, що дочка хворої на рак Заворотнюк загорнулася в шкіру і блиснула голими ногами.