Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, модель Анна, удивила довольным видом на природе

Красотка нередко публикует фото в Инстаграм, на которых демонстрирует совершенную фигуру, передает Politeka.net.

В этот раз дочь звезды позировала на природе в совершенно простом осеннем наряде, который почти никак не подчеркнул ее красивые изгибы. Анна предстала в длинной безразмерной зеленой кофте, голубых джинсах-клеш и грубых сапогах. Завершила образ коричневая шляпка.

Казалось, девушка была в приподнятом настроении. Она улыбалась, глядя в камеру, ее кожа сияла.

"Загораю🎅🏾🍭 И вообще, что с погодой творится в Москве? Дождь, хватит, прекрати🤍 Всем-всем желаю отличной пятницы🌟 завтра залью видео с макияжем, вы ждёте?🌝", - написала Анна.

За три часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Свитер шляпа ну, вообще 🚀💥", "Шикарная 🔥❤️", "Красотка😍😍😍", "Красотка 😍", "На маму очень похожа😘Красотулька наша 💋", "Не, ну, что за красотка? Вааау 🤍😍", "Образ😍👍🏽", "Ооочень ждем видео😍", "Просто прелесть", "Вы самая лучшая во вселенной", "Красавица💚Образ🚀", "Анюта с годами становится сильно похожа на маму☺️💖💞💕💖😍", "Красота неописуемая👏🌹🌹🌹 супер, Анечка👏👏👏❤️", "Красавица ты моя ❤️❤️", "Просто невероятной красоты девушка) очень на маму похожи, но ваша красота более нежная 😇", " Красивая,слов просто нет огонь🔥🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, однако семья не комментирует эту информацию.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом: "Стильняжка наша".

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием: "к чему бы это?".

Также Politeka писала, что роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».