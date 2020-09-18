Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк, модель Анна, удивила довольным видом на природе
Красотка нередко публикует фото в Инстаграм, на которых демонстрирует совершенную фигуру, передает Politeka.net.
В этот раз дочь звезды позировала на природе в совершенно простом осеннем наряде, который почти никак не подчеркнул ее красивые изгибы. Анна предстала в длинной безразмерной зеленой кофте, голубых джинсах-клеш и грубых сапогах. Завершила образ коричневая шляпка.
Казалось, девушка была в приподнятом настроении. Она улыбалась, глядя в камеру, ее кожа сияла.
"Загораю🎅🏾🍭 И вообще, что с погодой творится в Москве? Дождь, хватит, прекрати🤍 Всем-всем желаю отличной пятницы🌟 завтра залью видео с макияжем, вы ждёте?🌝", - написала Анна.
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За три часа пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.
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Напомним, уже давно ходят слухи о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком, однако семья не комментирует эту информацию.
Напомним, дочь больной раком Заворотнюк нарядилась поярче, поразив внешним видом: "Стильняжка наша".
Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк взбудоражила откровенным фото в ультра-мини и неожиданным признанием: "к чему бы это?".
Также Politeka писала, что роскошная дочь Заворотнюк забыла надеть штаны и застыла в томной позе: «Просто бомба».