Дочь больной раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк неожиданно решила покататься на квадроцикле

24-летняя Анна Заворотнюк успела попробовать себя в качестве актрисы, а также ведущей и бизнес-леди с собственной маркой одежды. Также девушка постоянно привлекает к себе внимание стильными фотографиями в соцсетях.

На этот раз Заворотнюк показала снимки в неожиданном образе, сообщает Politeka.net.

Так, сегодня Анна решила "оседлать" мощный квадроцикл.

"Как вам квадрик?💨", – кокетливо подписала снимок знаменитость.

На фотографиях Анна восседает на транспортном средстве для экстремалов с таких видом, как будто всю жизнь провела за рулем "квадрика". На ней – обтягивающий спортивный костюм, однако шлемом голова девушки неприкрыта, из чего напрашивается вывод, что Аня не катается, а лишь позирует, сидя на "железном коне", или же задумалась о покупке квадроцикла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk)

Фанаты в комментариях похвалили Анну за новый смелый образ.

"😍😍😍 Тебе так идёт такой стиль 😍😍 Крутооой🔥 Воу воу 🔥 Нереально шикарно😍 Зачётный и няшный)))😍🔥🔥 Рок 🤟🏻🤟🏻 🔥👍👍 Ого супер Девушка шикарная😍 Крутышка😈😈😈 Красавица Супер!!!!😍😍😍🙌 Квадрик огонь ая катаюсь на электро харлее СЛИШКОМ ХРУПКАЯ ДЛЯ ТАКОГО КВАДРИКА", – написали они.

Ранее мы сообщали, что Анна Заворотнюк позировала в белой футболке и вязаной шерстяной жилетке молочного оттенка, а также кожаных черных штанах.

С идеально уложенными распущенными волосами, ярким макияжем и солнцезащитными очками в руках Анна стояла возле осенней инсталляции: на сваленной в кучу соломе лежали оранжевые тыквы разного размера и формы.

"С дарами осени, оставляйте осенние смайлы в комментариях", - подписала фото звезда.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Как сообщала Politeka, дочь больной раком Заворотнюк поласкала свое нежное лицо на камеру.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.