Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, выставила напоказ ножки и еще раз блеснула кукольной внешностью
Как передает Politeka.net, 24-летняя начинающая модель и актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в соблазнительном образе.
Девушка позировала на крыльце обветшалого дома, но с намеком на былую помпезность, с колоннами, огромными окнами и прочим. На ней был черный плащ с ремешком на талии, кожаная мини-юбка, белый гольфик и сапоги-ботфорты. Анна собрала волосы в хвост и стояла, сложив ладони, будто собирается молиться.
В подписи дочь Заворотнюк объяснила, что случилось и попросила совета: "Стою ручки грею. Посоветуйте мне хорошие🧴от сухости рук, на морозе все потрескались⚡️".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Холостячка" Мишина с глубоким декольте покорила своей чувственностью: "Как же хочется..."
Уставшая Лопес в узком спортивном костюме показала фигуру без фотошопа в спортзале: "Пора проснуться!"
Блондинка из "Квартал 95" показала за кулисами, что прячет в пикантном декольте: слишком аппетитно
"А папа все скачет по галушкам": повзрослевшая дочь-красотка Меладзе скоро затмит Веру Брежневу
"Мой стильный человек 😍"
"Анечка, красавица 💗"
"Ну вааааааау!!!!🔥🔥❤️🔥❤️"
"Анечка, какая вы миленькая, такая изящная стройненькая❤️ Одевайтесь тепленько😍 А то сейчас погода противная, холодная👏"
"Господи, Аняяя😻 не своди меня с ума🔥 ты такая шикарнааая♥️"
Ранее мы сообщали, Анна увлеклась экстремальным видом спорта, а именно, ездой на квадроцикле. Девушка показала, как лихо "оседлала" железного коня. При этом она была в соблазнительном обтягивающем костюме.
"Как вам квадрик?💨", – кокетливо подписала снимок знаменитость.
"Тебе так идёт такой стиль 😍😍 Крутооой🔥 Воу воу 🔥 Нереально шикарно😍 Зачётный и няшный)))😍🔥🔥 Рок 🤟🏻🤟🏻 🔥👍👍 Ого супер Девушка шикарная😍 Крутышка😈😈😈", - отреагировали пользователи.
Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.
Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.