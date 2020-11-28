Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, выставила напоказ ножки и еще раз блеснула кукольной внешностью

Как передает Politeka.net, 24-летняя начинающая модель и актриса опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в соблазнительном образе.

Девушка позировала на крыльце обветшалого дома, но с намеком на былую помпезность, с колоннами, огромными окнами и прочим. На ней был черный плащ с ремешком на талии, кожаная мини-юбка, белый гольфик и сапоги-ботфорты. Анна собрала волосы в хвост и стояла, сложив ладони, будто собирается молиться.

В подписи дочь Заворотнюк объяснила, что случилось и попросила совета: "Стою ручки грею. Посоветуйте мне хорошие🧴от сухости рук, на морозе все потрескались⚡️".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Мой стильный человек 😍"

"Анечка, красавица 💗"

"Ну вааааааау!!!!🔥🔥❤️🔥❤️"

"Анечка, какая вы миленькая, такая изящная стройненькая❤️ Одевайтесь тепленько😍 А то сейчас погода противная, холодная👏"

"Господи, Аняяя😻 не своди меня с ума🔥 ты такая шикарнааая♥️"

Ранее мы сообщали, Анна увлеклась экстремальным видом спорта, а именно, ездой на квадроцикле. Девушка показала, как лихо "оседлала" железного коня. При этом она была в соблазнительном обтягивающем костюме.

"Как вам квадрик?💨", – кокетливо подписала снимок знаменитость.

"Тебе так идёт такой стиль 😍😍 Крутооой🔥 Воу воу 🔥 Нереально шикарно😍 Зачётный и няшный)))😍🔥🔥 Рок 🤟🏻🤟🏻 🔥👍👍 Ого супер Девушка шикарная😍 Крутышка😈😈😈", - отреагировали пользователи.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк поразила беззаботным видом на прогулке.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк завернулась в кожу и сверкнула голыми ногами.